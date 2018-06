Vive la France!

Ich verstehe so viel von Fussball wie eine Kuh von einer Opernpartitur, nämlich gar nichts. Deshalb wäre es meinerseits sehr gewagt, im Hinblick auf den Ausgang dieser WM irgendwelche prophetischen Aussagen zu machen. Klar: Ich könnte aufs Kaffeesatzlesen setzen oder die Siegermannschaft aufgrund pseudo-astrologischer Berechnungen bestimmen, also irgendwas daherbrabbeln; wir Journalisten sind ja bekanntlich nie ums Wort verlegen. Was machen Journalisten aber auch, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Sie wenden sich an Experten. Ich frage also meinen 14-jährigen Neffen Alex. Dieser weiss alles in Sachen Fussball; wer, wann, wo, wie, mit wem etc. Seine Antwort kommt postwendend via Whats‧app in Form eines Rankings: 1. Frankreich, 2. Deutschland, 3. Spanien, 4. England. Junge Spieler wie Mbappe oder Coman machten das Spiel der Franzosen stark, da sie extrem schnell und abschlussstark seien, argumentiert Alex. Zudem habe Frankreich nur Weltklassespieler in der Start-Elf. Klarer Fall, oder?

Final: Frankreich – Deutschland 3 : 2

Marie-Claire Jur