Wie weiter?

In Celerina sorgt die Baustelle beim früheren Hotel Misani für rote Köpfe. Kurz nach Beginn der Abbrucharbeiten ist die Baustelle geschlossen worden. Die Gemeinde hat Ende letzte Woche beim Investor schriftlich interveniert, hat aber bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Antwort erhalten. Beantwortet hat Patric Simmen, Geschäftsführer der Schwyzer Simmen Invest AG die Fragen der EP/PL. «Uns gefällt das überhaupt nicht, der Unmut liegt ganz auf unserer Seite», schreibt Simmen in seiner Antwort. Als Grund für den Baustopp führt er die Bank seiner Firma an. Diese habe zwei Kundenberater, die unter anderem für die Simmen Invest AG tätig waren, entlassen und halte sich nun nicht mehr an die Abmachungen. Als Geschäftsführer würden für ihn die Interessen der Aktionäre im Vordergrund stehen, deshalb der Baustopp. «So eine Nachricht kommt mehr oder weniger von heute auf morgen», begründet er den Stopp, nur drei Wochen nach Aufnahme der Bauarbeiten. Simmen verweist im Weiteren darauf, dass das Projekt mit weit über die Hälfte an Eigenmitteln solide finanziert sei. «Sobald wir die Finanzierung neu geregelt haben, geht es weiter», verspricht Simmen. Mehr zu diesem Thema in der EP/PL vom 6. Juni.

Autor Reto Stifel

Foto: Reto Stifel