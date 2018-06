Wo liegen die Wurzeln

Wer hats erfunden? Nein, ich meine nicht Ricola. Ich frage mich, wer wohl zuerst mit dem Fuss ein rundes Etwas über ein begrenztes Feld gekickt hat. Bestimmt hilft das Netz weiter! Doch schnell stellt man bei der Recherche fest, dass dieses Spiel verschiedene Erfinder zu haben scheint. Einmal mehr stösst man auf die Chinesen. Der Ball soll aus Leder bestanden haben und war mit Federn und Tierhaaren gefüllt. Das Spiel gehörte zum militärischen Ausbildungsprogramm. Die alten Kulturen Mittelamerikas kannten es auch, hier hatte es religiösen Charakter, und der Ball war aus Kautschuk. Auch im mittelasiatischen Raum genoss das Fussballspiel bei den Turkvölkern grosse Beliebtheit. Seit dem 15. Jahrhundert wurden in Frankreich und Italien Treibballspiele gepflegt. Auch in England traten zu dieser Zeit bereits Dorfmannschaften gegeneinander an. Regeln gab es damals wohl überhaupt keine. Zum Glück ist das heute anders. Spass macht das Spiel wohl immer noch: auf der ganzen Welt.

Weltmeister: Deutschland

Schweiz: Out im Achtelfinale

Bea Müller