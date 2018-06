Am 9. und 10. Juni feiert die RhB in Samedan und Pontresina den Erhalt des Unesco-Welterbe-Labels im Juli 2008. Zur Bedeutung dieser Auszeichnung für die Albula- und Bernina-Bahnstrecke nehmen in der EP vom 5. Juni mehrere Persönlichkeiten Stellung, darunter RhB-Direktor Renato Fasciati.