Zernez: Selbstunfall mit Motorrad

Die Meldung der Kantonspolizei:

Der 33-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 20.00 Uhr von Brail kommend über die Hauptstrasse H27 in Richtung Zernez. Höhe Suot Via rutschte das Motorrad in einer Linkskurve weg und der Lenker kam zu Fall. Dabei kollidierte dieser mit der rechtsseitigen Leitplanke und verletzte sich leicht. Durch die benachrichtigte Ehefrau wurde der Verletzte ins Spital nach Samedan gebracht. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.