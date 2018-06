Zweisprachige Matur am HIF

Wie es in einer Medienmitteilung der Bündner Standeskanzlei heisst, beabsichtigt das HIF den Lehrgang nach den Vorgaben der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) anzubieten, wobei von der ersten bis zur sechsten Gymnasialklasse Immersionsunterricht in englischer Sprache stattfinden soll. Die Bündner Regierung genehmigt die entsprechenden Anpassungen der Stundentafel sowie des Lehrplans und setzt diese auf Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Kraft.Gleichzeitig mit der Einführung des bilingualen Gymnasiums Deutsch/Englisch soll das bisherige Obligatorium für den Unterricht in Rätoromanisch für Schülerinnen und Schüler, welche aus einer rätoromanischen Volksschule kommen, ab der dritten Gymnasialklasse aufgehoben werden. Wie es in der Medienmitteilung der Standeskanzlei Graubünden weiter heisst, kann zur Förderung der rätoromanischen Sprache Rätoromanisch künftig als zweite Landessprache oder als Freifach gewählt werden. Die ersten zweisprachigen Maturitätsausweise Deutsch/Englisch sollen am Ende des Schuljahres 2022/23 ausgestellt werden.