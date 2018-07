Über Stock und Stein hinauf in die Berge führt der Engadin St. Moritz Ultraks. Am Start ist auch Micha Steiner. Der Engadiner erzählt, wie er zum Trailrunning kam, wie er mit den Krisen während eines Rennens umgeht und wieso er diese Strapazen auf sich nimmt. Das Interview in der EP vom 6. Juli.