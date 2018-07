«Engadin Arena» konkretisiert sich

Nicht nur im Winter sondern auch im Sommer sollen Wanderer, Jogger und Fahrradfahrer eine durchgängig begeh-, respektive befahrbare Strecke vorfinden. Dies mit einem Grundangebot an Infrastrukturen, welche teils besser genutzt und vernetzt werden müssen, teils neu gebaut werden. Im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP), beteiligen sich Bund und Kanton an den Kosten. Als erste sichtbare Ergebnisse der «Engadin Arena» sollen in den kommenden Wochen sogenannte «Energy Bänkli» aufgestellt werden. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der EP/PL vom 7. Juli.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch/Christof Sonderegger