Teilnehmer aus 19 Ländern gingen vergangenes Wochenende an den Start des Engadin St. Moritz Ultraks. Darunter auch viele Engadinerinnen und Engadiner. Viele von ihnen liefen an der Spitze mit. In der Kategorie «Media», über 30,1 Kilometer, erreichte Julia Bleasdale aus Pontresina den ersten Rang.