Achtung Waldbrandgefahr!

Die lange anhaltende Trockenheit hat in grossen Teilen Graubündens dazu geführt, dass die Gefahr von Waldbränden stark angestiegen ist. Wie eine Rückfrage bei Martin Keiser vom Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden klärt, muss die Situation in Südbünden differenziert betrachtet werden. Im Oberengadin, in der Val Müstair und im Samnaun besteht eine erhebliche Waldbrandgefahr, die dritte von fünf Gefahrenstufen. In den restlichen Regionen Südbündens herrscht ein absolutes Feuerverbot im Wald und in der Nähe des Waldes. Das gilt beispielsweise auch für Gasgrills.

Gewisse Gemeinden müssen aufgrund der Trockenheit noch weiter gehen. Im Puschlav, im Bergell sowie in den Gemeinden Scuol, Valsot und Zernez gilt das Feuerverbot auf dem gesamten Gemeindegebiet, zusätzlich dürfen keine Feuerwerke abgebrannt werden. In Scuol und Zernez sind Höhenfeuer ab 2600 Meter über Meer erlaubt, in der Gemeinde Zernez können Zündhölzer und Vulkana in definierten Zonen gezündet werden.

Die Gemeinden zeigen sich erfinderisch: Im Puschlav wird das Feuerwerk auf dem Lago Poschiavo gezündet, in Pontresina gibt es eine Lichtshow und in St. Moritz brennt das 1.-Augustfeuer auf einem Floss auf dem See.

Aktuelle Infos direkt bei den Gemeinden oder www.gr.ch, Amt für Wald und Naturgefahren.

Autor: Reto Stifel