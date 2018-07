Bever: Drei Sportwagenlenker aus dem Verkehr gezogen

Die Meldung der Kantonspolizei:

Aufgrund verschiedener Meldungen über zu schnell fahrende Sportwagen im Gebiet Unterengadin führte die Kantonspolizei Graubünden auf der Engadinerstrasse, in einem Baustellenbereich in Bever, eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb kurzer Zeit wurden gegen 20.00 Uhr fünf Sportwagen durch das Radargerät mit Geschwindigkeiten von 110 bis 136 Km/h erfasst. Die gesetzliche Geschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 80 Km/h. Alle Fahrzeuge konnten unmittelbar nach der Messung angehalten und die Lenker zur Anzeige gebracht werden. Drei Lenker, denen der ausländische Führerausweis aberkannt wurde, überliessen das Steuer ihren Mitfahrern. Nach der Bezahlung eines Bussendepositums von knapp sechstausend Franken konnten sie ihre Reise fortsetzen. Die aus Israel stammenden Männer befinden sich derzeit mit gemieteten Sportwagen auf einer Tour durch Europa.