Im Kanton Graubünden stehen 21 von insgesamt 153 SAC-Hütten. Eine von ihnen, die Coazhütte ist am Ende des Rosegtals zu finden. Von der Coazhütte gibt es einen imposanten Ausblick in Richtung Gletschersee, Val Roseg und Pontresina. Lesen Sie mehr in der EP/PL vom 24. Juli.