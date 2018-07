Den «Spirit of Zuoz» neu erfinden

Christoph Wittmer hat als Rektor einer grossen Zürcher Mittelschule ans Lyceum gewechselt. Seit gut 100 Tagen ist er im Amt und Wittmer blickt auf eine sehr spannende Zeit zurück. Er wünscht sich unter den Mittelschulen eine engere Zusammenarbeit, eine Philosopie des sich gegenseitig helfen, des voneinander lernen. Und er hat intern einen Schulentwicklungsprozess angestossen. Innerhalb diesem wird auch der «Spirit of Zuoz» neu definiert. Mehr dazu im Interview mit Christoph Wittmer in der gedruckten Ausgabe vom 21. Juli. Ein kleiner Auszug daraus bereits an dieser Stelle:

Die Jugendlichen wachsen heute in einer anderen Welt auf als wir, Stichwort Digitalisierung: Haben die Gymnasien mit diesem Wandel Schritt gehalten?

Gymnasien sind zwar gut vorbereitet auf den Wandel, weil sie den Menschen als Generalisten sehen, müssen sich aber neuen Herausforderungen stellen. Das «Wie» ist dabei genauso wichtig wie das «Was». Wie lerne ich lernen? Oder wie lernt man kritisch zu denken, zu realisieren, dass die eigene Position nicht die einzig richtige ist?

Das Verständnis für die Digitalisierung ist sehr wichtig. Nicht allein, um das technische Handwerk zu verbessern, sondern um die Konstruktion von Wissen und Wahrheit zu begreifen. Die Art, wie heute Informationen als wahr betrachtet werden, obwohl die Quelle nicht bekannt ist. Wie ist ein Mensch autonom in der Wahrnehmung einer digitalisierten Welt? In einer Welt, in der auf der anderen Seite auch ein Roboter Fragen beantworten kann? Das sind in meinen Augen wichtige Themen für junge Menschen ...

... also Reales von Virtuellem unterscheiden. Wie kann das Gymnasium seine Schüler dabei unterstützen?

Man muss beides forcieren: die Reduktion auf das Wesentliche und den Umgang mit dem Tempo der Information. Wir führten an meiner letzten Schule einen Kurs mit dem Titel «Reisen, Schreiben und Skizzieren» durch, der starken Zuspruch erlebte. Die Schüler hatten die simple Aufgabe, zu schreiben und zu zeichnen, was sie beobachteten. Es war eine Reduktion auf das Auge und die Hand. Darauf, die Welt ohne Handy zu verstehen. Im Alltag sind die Jugendlichen einem permanente Flimmern von unglaublich vielen Informationen ausgesetzt, die verarbeitet werden müssen. Wichtig ist meines Erachtens, in beiden Bereichen stark zu sein. Die genaue Beobachtung zu kombinieren mit all den Möglichkeiten, die die digitale Welt mit sich bringt, muss ein Ziel für das Lyceum sein.

Interview und Foto: Reto Stifel