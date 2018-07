Der St. Moritzersee im Fokus

Zurzeit erarbeitet die Gemeinde St. Moritz mit dem Projekt «St. Moritz 2030» die Grundlagen für die Zukunft des Ortes. Da darf durchaus auch einmal in grossen Dimensionen gedacht werden. So geschehen am St. Moritzer Dorfgespräch am letzten Dienstagabend. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die heutige und die künftige Nutzung des St. Moritzersees. Diese wird massgeblich beeinflusst von der Kantonsstrasse, die am See entlangführt und zu einer der verkehrsreichsten im ganzen Kanton gehört. Warum also diese Strasse nicht untertags legen und so Raum schaffen für die direkte Anbindung des Dorfes an den See? Diese Idee ist alles andere als neu, und im Schnitt alle paar Jahre taucht sie in Diskussionsverans‧taltungen wieder auf. Wie am Dienstagabend zu erfahren war, hat sich in dieser Woche auch der Gemeindevorstand mit dieser Vision befasst. Gemäss Gemeindepräsident Sigi Asprion könnte die Machbarkeit eines solchen «Jahrhundertprojektes» in einem ersten Schritt abgeklärt werden. Feuer und Flamme für die Idee ist der Gemeindepräsident allerdings nicht. Diskutiert wurde auch über die Zukunft der Reithalle, deren Schicksal sich in den nächsten Wochen entscheiden soll. Geplant ist eine Art Zürcher Volkshaus mit Restaurant, Bar und Eventbetrieb. Mehr zum St. Moritzer Dorfgespräch in der gedruckten Ausgabe vom 5. Juli.

Foto und Autor: Reto Stifel