Die Stiftung feiert

Dass diese Stiftung 1943 gegründet wurde, ist vier Frauen zu verdanken: Elisabeth von Planta, Marie von Planta, Nina von Gugelberg und Elisabeth Vischer, Nachfahren der Familie von Planta. Sie stellten sich die Frage, was mit dem Gebäude passieren sollte. Es gab verschiedene Ideen, den Umbau zu einem Hotel beispielsweise. Schliesslich aber entschieden sie sich, die Chesa Planta in eine Stiftung zu überführen.

Das erst ermöglichte die Öffnung des Hauses oder, wie es Stiftungsrat Andràs Bodoky an der Feier formulierte: «Die Chesa Planta wurde vom Wohnhaus zum Kulturzentrum für alle.» Gemeindepräsident Jon Fadri Huder weiss um die Bedeutung des Hauses und der Stiftung für die Gemeinde. «Es ist schön zu sehen, was jedes Jahr an Ideen in der Chesa Planta umgesetzt wird», sagte er.

In den Kurzansprachen war immer wieder zu hören, dass die Chesa Planta ein Kraftort sei. «Ja, auch für mich war und ist dieses Haus ein Kraftort», bestätigte Elisabeth Schmid, langjährige Mitarbeiterin und gute Seele des Hauses. Warum es bei der Gründung der Stiftung einen Richtungsstreit gab und was zurzeit in der Chesa Planta ausgestellt wird, steht in der gedruckten EP vom Juli.

Autor und Fotos : Reto Stifel