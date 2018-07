Dinosaurierspuren am Piz Chalambert

«Mir war sofort klar, dass es ich um Dinosaurierspuren handeln muss», so Riatsch gegenüber der «Engadiner Post». Bestätigt wurde die Echtheit des Fundes unter Vorbehalt aber erst in der vergangenen Woche. Rico Stecher, Hobbypaläontologe und Sekundarlehrer ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bündner Naturmuseums. Wenn es um Fragen zu Fossilien und Paläontologie geht ist er kompetenter Ansprechpartner im Kanton.

«Die Spuren sind sehr eindeutig und teilweise auch gut erhalten», sagt Stecher, der die Spuren am letzten Freitag in Augenschein nahm. Fotoaufnahmen wurden noch von der Fundstelle aus zu Professor Dr. Christian Meyer nach Basel gesendet. Er doziert an der Universität Basel auf dem Gebiet der Geologie und Paläontologie seit mehr als 30 Jahren und ist zudem ehemaliger Direktor des Naturhistorischem Museums Basel. «An der Echtheit gibt es kaum Zweifel. Dennoch können Fotos täuschen», so Meyer. Das besondere sei, dass Spuren von mindesten drei verschiedene Arten vorliegen. Teilweise sind sie ähnlich den Spuren im Schweizer Nationalpark und am Piz Mitgel bei Savognin. Teilweise handle es sich aber um komplett andere Spuren. Vermutlich seien die Spuren im Unterengadin auch älter, was es zusätzlich spannend macht. Zudem gab es in der geologischen Schicht der Silvrettadecke bisher keine Spurenfunde. Gewissheit bringen jedoch nur wissenschaftliche Untersuchungen und 3-D Modelle. «Man kann mit grosser Sicherheit sagen, dass es Dinosaurierspuren sind, eine genaue Zuweisung ist jedoch noch nicht möglich.»

Autor: Mayk Wendt

Foto: Rico Stecher