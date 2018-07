Ein Landei in der Stadt

Ich bin in Schänis, einem 3782-Seelen-Dorf im Kanton St. Gallen aufgewachsen. Jeder kennt jeden, wenn auch nur vom Sehen, und ereignet sich etwas Spannendes, weiss das ganze Dorf innert wenigen Stunden Bescheid. Hektik ist in Schänis kaum spürbar. Wenn es ein Landei wie mich dann doch einmal in eine Stadt verschlägt, ist es nicht selten der Fall, dass Chaos und Ärger vorprogrammiert sind. So kam es vor, dass meine beste Freundin und ich für den Informationstag der HTW in Chur in den falschen Bus einstiegen und wir uns anschliessend verliefen. Wer verirrt sich schon in einer Stadt wie Chur mit 37 240 Einwohnern? Deshalb will ich mir gar nicht vorstellen, was ich erleben würde, wenn ich mich in der grössten Stadt der Welt, der Millionenmetropole Tokio befände. Ein erneutes Erlebnis mit der Stadt hatte ich vergangenes Wochenende. Nach einem Termin erledigten meine Mutter und ich unseren Wocheneinkauf im Coop. Die meisten Stadtmenschen kaufen offenbar nicht so viel aufs Mal ein, dafür öfters. Wir hatten zwei schwere Taschen gefüllt und wollten mit dem Einkaufswagen um die Ecke, wo wir unser Auto geparkt hatten. Doch noch bevor wir den Coop verlassen konnten, rannte uns eine Verkäuferin hinterher und schrie: «Halt! Sie können den Einkaufwagen nicht mitnehmen!» Wir waren erstaunt, doch die Situation klärte sich schnell. Denn, wie uns die Verkäuferin erklärte, nehmen manche Stadtmenschen öfters einen Einkaufswagen mit nach Hause. Nun weiss ich, um in der Stadt Hektik und Spannungen zu vermeiden, verlasse ich ein Geschäft künftig ohne Einkaufswagen.

