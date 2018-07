Engadiner Landwirte schützen den Wachtelkönig

Der in der Schweiz vom Aussterben bedrohte Wachtelkönig brütet versteckt in hohen Wiesen. Damit er seine Brut erfolgreich aufziehen kann, muss das Gras bis Mitte August stehen bleiben. Einige Landwirte aus dem Unterengadin haben eingewilligt, ihre Wiesen mit Wachtelkönig-Vorkommen für den Schutz der Wachtelkönig-Bruten so lange stehen zu lassen.

Dieses Jahr können fünf Wachtelkönige in Flächen bei Tarasp, Ftan und Vnà dank dem Verständnis der Landwirte in Ruhe brüten. Dies ist schweizweit dieses Jahr nur an drei weiteren Orten möglich: in Obersaxen und an zwei Orten im Kanton Bern. BirdLife Schweiz dankt allen Beteiligten ganz herzlich für den Einsatz zum Schutz des Wachtelkönigs.