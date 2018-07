Fazination Oldtimer

Die EP/PL hat aus diesem Anlass mit Vic Jacob ein Interview geführt. Ein kleiner Auszug nachfolgend, das ganze Interview gibt es in der EP/PL vom 7. Juli zu lesen.

Das British Classic Car Meeting gibt es seit 25 Jahren. Warum konnte sich die Veranstaltung ein Vierteljahrhundert am Markt halten?

Der Event wurde zum richtigen Zeitpunkt lanciert, das ist sicher ein Grund. Auch wurde versucht, die Qualität über die gesamten 25 Jahre hochzuhalten. Und schliesslich dürfen wir das Umfeld nicht vergessen: Die Bergwelt, darin eingebettet schön zu fahrende, histo‧rische Strassen aus Rallye-Zeiten vor dem Krieg und eine sehr gute Infrastruktur, was die Hotels betrifft.

Was fasziniert Sie persönlich an Oldtimern?

Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, in der das Automobil noch etwas sehr Spezielles war und in mir eine grosse Faszination ausgelöst und Bubenträume geweckt hat. Wir standen oft an der Strasse und haben den vorbei‧fah‧ren‧den Autos zugeschaut. Ich konnte blindlings jedes Motorengeräusch identifizieren. Der Traum ist geblieben, und ich konnte mir diesen zumindest teilweise erfüllen.

Die Faszination ist für mich ganz klar die Technik, die hinter einem solchen Fahrzeug steckt. Selbst etwas am Auto machen zu können, sich vertieft mit dieser Materie auseinanderzusetzen, finde ich sehr spannend. Ich mache den kleinen Unterhalt an meinen Autos selbst, bei gröberen Sachen wie einem Motorenschaden braucht es aber die Spezialisten.

Welche Beziehung haben Sie zu Ihren Fahrzeugen?

Eine sehr enge, unbestritten. Ich bin der, der sehr viel Zeit in seine Autos investiert und sie pflegt. Nicht zum Anschauen, nein, zum Fahren. Auch wenn es heute Oldtimer gibt, die sind so wertvoll sind, dass man sie kaum mehr fahren darf. Ich würde es trotzdem tun, das gehört einfach dazu. Wer ein Rennpferd besitzt, will es ja auch reiten.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch/andy Mettler