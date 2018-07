Handzeichen, was ist das?

Wenn ich als Landei öfters mal in der Stadt unterwegs bin, dann wundere ich mich nicht selten. Über den sorglosen Umgang mit Abfall beispielsweise oder beim Velofahren – «Jeder Fahrtrichtungswechsel ... ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen ... sogar wenn man weit und breit alleine unterwegs ist ...» – das steht so in einem Ratgeber der Kantonspolizei Graubünden. Logisch, kenn’ ich, auch wenn ich mich als bekennender Praktiker ganz bestimmt nicht an letztere Anweisung halte. Aber ich schau zurück! Und zwar noch, bevor ich ein Handzeichen gebe und abbiege. Dieser simple Trick scheint dem allzeit gestressten Städter aber fremd: fahren, Hand raus, abbiegen – fertig! Ein Graus aus des Autofahrers Sicht.

Vermeidung von Konfliktsituationen nennt die Kantonspolizei ihre Anleitung, schreibt aber nichts vom Sicherheitsblick nach hinten. Diesen Hinweis finde ich erst auf der Internetseite des TCS. Da steht unter «Grundregeln beim Velofahren»: «Ich blicke zurück und gebe ein deutliches Armzeichen ...» na also, geht doch. Wie man Handzeichen bei uns in den Bergen handhabt, das hat kürzlich ein Dreikäsehoch in Scuol gezeigt: Vom Bahnhof rollte er auf seinem Skateboard sitzend den abschüssigen Weg zur Jugendherberge hinunter. Beim Strassenübergang hatte rechts der Pöstler parkiert und links eine Autofahrerin angehalten. Der Junge realisierte die Situation und setzte seine Rollbrettfahrt über den Fussgängerstreifen fort. Während er über diesen fuhr, hob er die eine Hand und grüsste, herzlich dankend, in beide Richtungen. So sind Bergkinder eben erzogen, liebe Städter.

Autor und Foto: Jon Duschletta

