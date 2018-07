Jeder dritte Minderjährige erhält Alkohol

Der Alkoholverkauf untersteht Einschränkungen, die sich aus dem Jugendschutz ableiten. So ist der Verkauf von Bier und Wein an unter 16-Jährige, jener von Spirituosen an unter 18-Jährige verboten. Das Gesetz ist das eine, die Praxis das andere. Eine gesamtschweizerische Statistik der Eidgenössischen Alkoholverwaltung zeigt, dass im Berichtsjahr 2016 bei knapp 8500 durchgeführten Testkäufen die Alkohol-Verkaufsrate an Minderjährige bei 32 Prozent lag. Seit dem Jahr 2000 schwankt diese Rate zwischen 36,5 und 25,8 Prozent. Grob kann gesagt werden, dass jeder dritte Minderjährige illegal Alkohol erhält. Besonders häufig in Bars oder an Festen.

Verfügbarkeit ist entscheidend

Auch wenn der Anteil der Jugendlichen, welche mindestens einmal wöchentlich Alkohol trinken insgesamt zurückgegangen ist, muss die Thematik ernst genommen werden. Da der Körper von Kindern und Jugendlichen sich im Wachstum befindet, ist Alkoholkonsum bei ihnen besonders gefährlich; körperliche Entwicklungsprozesse können beeinträchtigt werden.

Wer denkt, dass diese Problematik vor allem Städte und Agglomerationen betrifft, liegt falsch. Gerade in Tourismusregionen wie dem Oberengadin ist die Verfügbarkeit von Alkohol gross. Und diese Verfügbarkeit ist mitentscheidend wenn es darum geht, ob Minderjährige Alkohol trinken oder nicht. In der Region gibt es keine zentrale Anlaufstelle für die Suchtproblematik von Jugendlichen. Die drei Jugendarbeiter im Oberengadin übernehmen diesen Part sei es mit Prävention und Aufklärung oder wie in St. Moritz mit einem Runden Tisch, wo sich Akteure, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit Jugendlichen und der Auswirkung von gesellschaftlichen Problemen befassen, regelmässig zum Austausch treffen.

Mit Testkäufen sensibilisieren

Die Alkohol-Testkäufe, die auch in der Region durchgeführt werden, sollen primär das Personal an den Verkaufspunkten sensibiliseren. Mit Erfolg wie die Zahlen der letzten drei Jahre zeigen – das Gesamtbild hat sich deutlich verbessert. Die EP/PL war bei solchen Testkäufen dabei und sie hat sich mit der kantonalen Präventionsexpertin Flavia Bundi zu dieser Thematik unterhalten. Mehr dazu in der Printversion der EP/PL vom 19. Juli

Autor: Reto Stifel

Foto: www.shutterstock.com/Bodnar Tara