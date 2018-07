Im Neopren laufen und in Sportschuhen schwimmen - das ist der Ötillö Swimrun. Was mit einer Wette begann, ist heute eine Sportart, die immer populärer wird. Was die Faszination ausmacht, erzählen die Swimrun Begründer und Organisatoren Michael Lemmels und Mats Skott in der EP vom 10. Juli.