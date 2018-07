Motorradlenker verursacht Selbstunfall

Ein 62-jähriger Schweizer fuhr am Montag um 18.45 Uhr während eines Gewitters von Ardez in Richtung Scuol. Bei der Örtlichkeit Plan d'En verlor er im Baustellenbereich die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in den Kies. Der Mann blieb bewusstlos liegen. Ein Ambulanzteam versorgte ihn notfallmedizinisch und überführte ihn ins Spital nach Scuol.

Polizeimeldung Kantonspolizei Graubünden