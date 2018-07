Sasc Furä: 2019 wieder offen?

«Die Val Bondasca, die gesperrten Wege und die geschlossenen SAC-Hütten sind bei uns im Gemeindevorstand ein Dauerthema», sagt Anna Giacometti, Gemeindepräsidentin der Gemeinde Bregaglia auf Anfrage. Zurzeit ist die Lage am Piz Cengalo ruhig, trotzdem bleibt das ganze Tal in diesem Sommer gesperrt. Damit ist auch der Hauptzugang zu den beiden SAC-Hütten Sciora und Sasc Furä nicht möglich. Für die Besitzer, die Sektionen Hoher Rohn (Sciora) und Bregaglia (Sasc Furä) sowie die Hüttenwarte ist das einschneidend. Es fehlt an Arbeit und an Einnahmen.

Neuer alpiner Wanderweg

Wie Recherchen der EP/PL zeigen, wird aber von allen beteiligten Parteien mit Hochdruck an einer neuen Lösung gearbeitet. Diese dürfte – wenn alles optimal läuft – dazu führen, dass die Sasc-Furä-Hütte im nächsten Sommer wieder offen ist. Laut Anna Giacometti soll bald ein Baugesuch für einen neuen Zustieg eingereicht werden. Dieser verläuft von Bondo aus betrachtet auf der rechten Talseite auf einem alten, früher von Jägern und Bauern benutzten Pfad. Giacometti zufolge wird es sich um einen blau-weiss-blau markierten Alpinwanderweg handeln. Wenn es gegen das BaB-Gesuch (Bauten ausserhalb der Bauzone) keinen Widerstand gibt, dürften die Bauarbeiten noch in diesem Herbst starten.

Sciora wohl nicht vor 2020

Schwieriger gestaltet sich die Suche nach einer Lösung für die Sciora-Hütte. Diese liegt weiter hinten im Tal und ist stärker von der Gefahrenzone betroffen. Giacometti rechnet mit einem neuen Hüttenzustieg frühestens auf den Sommer 2020. Noch nicht bekannt sind Kosten und die Verteilung derselben.

«Der Schweizer Alpenclub ist sehr bestrebt, dass die Zugänge für diese beiden Hütten wieder hergestellt werden», sagt Hansruedi Keusen, er ist Präsident der SAC-Hüttenkommission. Umso erfreuter ist er, dass die Gemeinde Bregaglia dies auch so sieht. «Wenn wir am gleichen Strick ziehen und in die gleiche Richtung gehen, ist die Chance grösser, dass wir Erfolg haben.» Denn eines ist für Keusen klar: Auch bei einer Sperrung lassen sich etliche Bergsteiger von einem Traumziel, wie es der Piz Badile für viele ist, und einer Tour dorthin nicht abhalten.

Die Klimaerwärmung führt nicht nur zu Problemen bei den Hüttenzustiegen. Auch die Verfügbarkeit von Wasser ist ein grosses Thema – exemplarisch dafür steht die Chamanna Lischana im Un‧ter‧engadin. Genügend Wasser für den Hüttenbetrieb zu gewinnen, ist heute schon eine Herkulesaufgabe. Wenn der Lischanagletscher mal ganz weg ist – und das dauert nicht mehr lange – könnte das die Hütte in ihrer Existenz gefährden. Darum wird jetzt nach einer Lösung gesucht. Mehr dazu in der EP/PL vom 26. Juli.

Autor: Reto Stifel

Archivfoto: Alexandra Wohlgensinger