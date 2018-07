Am Freitagmorgen schrieb die Kantonspolizei Graubünden auf Facebook: «Um Mitternacht meldete uns ein Einwohner von Celerina, dass sich ein Fuchs in einem Lavabo in seiner Wohnung aufhalte. Wir haben den Jungfuchs mit einem Reisbesen leicht berührt. Er ist dann in aller Ruhe nach draussen geschlichen und in der Dunkelheit verschwunden.»