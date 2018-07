Rund 3000 Teilnehmer nahmen insgesamt am 33. Swissalpine teil. Davon bestritten über 400 Läuferinnen und Läufer die neue Königsdisziplin, den T88. Der Startschuss erfolgte am Samstagmorgen um 8.30 Uhr in St. Moritz (Bild). Ziel war nach 85 km Davos.