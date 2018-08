Hoher Besuch in Samnaun

Die EP/PL konnte sich im Vorfeld des Auftrittes mit Joschka Fischer unterhalten. Das ganze Interview mit ihm gibt es in der gedruckten Ausgabe der EP/PL vom 4. August zu lesen. Nachfolgend ein kleiner Auszug daraus:

Welches demokratisch orientierte Modell funktioniert dann aus Ihrer Erfahrung am besten?

Es gibt nicht das eine Modell. Das hängt immer von der Geschichte ab, der Erfahrung und insofern, für die Schweiz ist es das richtige. Und von daher ist es bewundernswert. Das hängt mit der Schweizer Geschichte und der Topografie des Landes , der Isoliertheit der Alpentäler in den alten Zeiten zusammen, wo man einfach dezentrale Entscheidungsstrukturen brauchte. Aber das funktioniert für Deutschland nicht. Hätten wir dieses Modell, wäre viele positive Entscheidungen wie die Westbindung, wie der Beitritt zur Nato und ähnliches niemals zustande gekommen. Dies hätte wieder Auswirkungen auf ganz Europa gehabt. Man muss anerkennen, dass die Lage der Schweiz eine andere ist als die Deutschlands.

Um nochmals auf die scheinbar sich verändernde Weltordnung zu sprechen zu kommen. Welche Rolle spielt die Schweiz in dieser derzeitigen Umordnung?

Auf UN-Ebene ist die Schweiz sehr aktiv, in Krisen und sie trägt das ihre dazu bei. Es ist ja nicht so, dass die Schweizer Diplomatie nicht agiert. Denken Sie an Rolle der Schweiz im Iran-Konflikt, die eine wichtige war. In all den Jahren, in denen der Iran ziemlich isoliert war, hat die Schweiz wichtige Beiträge geleistet. Das habe ich damals selbst erlebt.

Autor: Birgit Eisenhut

Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler