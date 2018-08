Achtung Waldbrandgefahr!

Die lange anhaltende Trockenheit hat in grossen Teilen Graubündens dazu geführt, dass die Gefahr von Waldbränden stark angestiegen ist. Wie eine Rückfrage bei Martin Keiser vom Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden klärt, muss die Situation in Südbünden differenziert betrachtet werden. Im Oberengadin, in der Val Müstair und im Samnaun besteht eine erhebliche Waldbrandgefahr, die dritte von fünf Gefahrenstufen. In den restlichen Regionen Südbündens herrscht ein absolutes Feuerverbot im Wald und in der Nähe des Waldes. Das gilt beispielsweise auch für Gasgrills. Gewisse Gemeinden müssen aufgrund der Trockenheit noch weiter gehen. Im Puschlav, im Bergell sowie in den Gemeinden Scuol, Valsot und Zernez gilt das Feuerverbot auf dem gesamten Gemeindegebiet.

Aktuelle Infos direkt bei den Gemeinden oder www.gr.ch, Amt für Wald und Naturgefahren.

Autor: Reto Stifel