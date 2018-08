Investor glaubt an Misani-Pläne

Bis Ende Juli hat der neue Besitzer des früheren Hotels Misani in Celerina Zeit, die Baustelle zu sichern und soweit möglich wiederherzustellen, damit das Dorfbild nicht allzu stark beeinträchtigt wird. Kommt er dieser Wiederherstellungsverfügung nicht nach, wird die Gemeinde die Arbeiten an eine externe Firma in Auftrag geben und dem Besitzer und Investoren Patric Simmen von der Schwyzer Simmen Group die Rechnung darüber schicken.

Simmen hat der Gemeinde allerdings bereits telefonisch mitgeteilt, dass das Geld für die Aufräumarbeiten fehlt. Das erstaunt nicht. Recherchen der EP/PL zeigen, dass die Firma in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Dieser Zeitung liegen Betreibungsauszüge und ein Brief vor, in dem Simmen seine Gläubiger um einen Zahlungsaufschub bittet.

Unternehmer Patric Simmen bestätigt den Liquiditätsengpass, betont aber auch, dass die Simmen Group «finanziell hervorragend dastehe.» Er sieht sich als Opfer und nicht als Schuldigen. Für die zurzeit fehlende Liquidität macht er seine Bank verantwortlich, die ihm einen zugesicherten Kredit von 38 Mio. Franken gestrichen habe. Simmen will durch Verkäufe von Liegenschaften und Land zu Geld kommen, um möglichst rasch mit dem Projekt in Celerina weiterzufahren. Mehr zu diesem Thema in der gedruckten Ausgabe der EP/PL am 28. Juli.

Autor und Foto: Reto Stifel