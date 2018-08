Jetzt spricht der Chef

Einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview gibt es hier:

Engadiner Post: Ist das Wort Jugendherberge noch zeitgemäss oder müsste ein neuer Begriff gefunden werden? Weder verkehren hier vor allem Junge noch ist es eine Herberge im eigentlichen Sinn.

Das haben wir bereits mehrfach diskutiert, sind aber immer wieder davon abgekommen. Aus dem einfachen Grund dass die geschützte Marke Jugendherberge einen Bekanntheitsgrad von 72 Prozent hat. Vor diesem Hintergrund eine neue Marke aufzubauen, würde kaum Sinn machen, weil es dafür viel Geld und viel Zeit benötigt. Und das ohne Erfolgsgarantie. Zudem sind wir Teil der internationalen Jugendherbergsvereinigung. Dort ist das Erscheinungsbild mit dem Namen klar vorgegeben.

Wo orten Sie die grösste Konkurrenz für die Schweizer Jugendherbergen?

Im Preisdumping. Die Preise sind viel dynamischer geworden und passen sich dem kurzfristigen Buchungsverhalten des Gastes an. Zum Teil gehen Hotels im Vier- und Fünf-Stern-Bereich mit den Preisen so tief runter, dass sich diese plötzlich auf dem Preisniveau einer Jugendherberge bewegen. Ich kenne ein Beispiel in Davos, da hat ein Vier-Sterne-Hotel zwei Übernach‧tungen mit drei Skipässen inklusive Frühstück für das Doppelzimmer für 345 Franken angeboten. Und das im Februar, in der Hochsaison. Die machen eine Mischrechnung und wissen, dass sie zur gleichen Zeit Gäste im Haus haben, die für das gleiche Angebot fast das Doppelte bezahlen. Das mag kurzfristig aufgehen, ist aber auf mittlere und längere Frist nicht gut.

Autor und Foto: Reto Stifel