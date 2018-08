Eir quist on as preschantarà Linard Bardill in Engiadina e Val Müstair. El va cun uffants ed asens pel muond aint, chantond chanzuns e giodond l’atmosfera da la natüra. A S-charl as chatta la cumpagnia als 8 avuost. Il listess capita als 10 avuost a Fuldera.