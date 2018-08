Die diesjährigen Besuche der Spitäler im Kanton Graubünden schloss Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb im Spital Oberengadin in Samedan ab. Wenige Monate vor dem Departementswechsel äussert er sich in der EP vom 23. August zum Gesundheitssystem und zu Mindestfallzahlen in der Grundversorgung.