Engadiner Post: Claudio Duschletta, OK-Präsident des Nationalpark Bike-Marathons, trotz des Sprintrennens von S-chanf nach Scuol in allen Kategorien, sind rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestartet. Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung?

Claudio Duschletta: Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang des Rennens. Ich habe grosse Freude, dass so viele Bikerinnen und Biker teilgenommen haben. Wir hatten am Dienstagabend rund 1600 Anmeldungen. Nach dem Entscheid am Mittwoch rechneten wir mit 800 bis höchstens 1000 Teilnehmern. Als ich erfahren habe, dass insgesamt 1371 Personen gestartet sind habe ich grosse Freude verspürt.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit blauem Himmel und Sonnenschein von S-chanf nach Scuol gefahren. War es schlussendlich der richtige Entscheid, auf die Vallader-, Jauer- und Livignasco-Strecke zu verzichten?

Ich würde heute genau gleich entscheiden. Am Dienstag und Mittwoch haben die Wetterprognosen eine Kaltfront vorausgesagt. Diese Prognosen haben sich am Donnerstag und Freitag bestätigt. Auch wenn am Samstagmorgen an einigen Orten blauer Himmel zum Vorschein kam, auf dem Chaschaunapass herrschten Null Grad. Unser Entscheid war somit richtig. Ich hätte nicht die Verantwortung für 2000 Teilnehmer und insbesondere auch für unsere 500 Voluntaris übernehmen können. Gerade auch die Voluntaris stehen stundenlang an exponierten Stellen. Wenn es regnet und schneit, sind diese im nächsten Jahr nicht mehr dabei. Ohne Voluntaris wird es keinen Nationalpark Bike-Marathon mehr geben.

Drei von vier Streckenvarianten führen über den Chaschaunapass. Gibt es keine anderen Varianten zum Chaschaunapass als die Strecke von S-chanf nach Scuol?

Der Chaschaunapass ist Fluch und Segen zugleich. Wenn wir den Chaschaunapass aus dem Programm nehmen und ganz eine andere Strecke fahren, würden viele Teilnehmer nicht mehr kommen. Dafür kommen andere wegen dem Chaschaunapass nicht bzw. sie fahren «nur» die kurze Strecke um nicht über dem Pass zu müssen. Wir müssen uns gut überlegen, was wir in Zukunft machen wollen. Ich denke der Entscheid wird nicht sein: Chaschauna ja oder nein. Die Gedanken müssen in eine andere Richtung gehen. Wir müssen eine Plan B ausdenken mit einer Strecke im Talboden, falls der Chaschaunapass nicht befahrbar sein wird. Aber auch Costainas, Döss Radond und Alpisella führen über 2000 Höhenmeter und wir bewegen uns im Hochalpinen Gebiet. Wir werden eine Variante im Talboden zwischen Unter- und Oberengadin ausarbeiten, um für den Fall der Fälle bereit zu sein.

