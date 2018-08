Davo 38 ons vain serrada la butia da sport e moda Sarsura a Zernez per la mità da marz. Giulia ed Erwin Städler van in pensiun e la generaziun giuvna as concentrescha sülla brodaria e tecnica da reclama. Daplü illa Posta Ladina da gövgia, ils 9 avuost.