Die Kombination Schwimmen, Radfahren und Laufen ist die grosse Passion der Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig. Beim «Kids Cup by Nicola Spirig» gibt sie die Begeisterung auch an Kinder weiter. Weshalb und wie sie mit Enttäuschungen umgeht, erzählt sie im Interview in der EP vom 4. August.