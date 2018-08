Ade und auf Wiedersehen!

«Nein, ich arbeite nicht bei der Schweizerischen Post in St. Moritz, sondern bei der Engadiner Post.» Diese Antwort gab ich im letzten halben Jahr sicher zwanzig Mal, wenn ich einem Unterländer erklärte, wo ich mein Praktikum absolviere. Dabei sollte es doch jedem klar sein, dass die «Engadiner Post» eine Zeitung ist und nicht zur Schweizerischen Post gehört. Würde ich bei der «Washington Post» arbeiten, würde auch niemand weitere Fragen stellen. Dies ist nur eines der vielen Erlebnisse, die mich in den vergangenen Monaten zum Schmunzeln brachten. Ich verlasse die EP/PL und kehre dem Engadin vorerst den Rücken. Ob ich das Tal vermissen werde? Zu lang und zu kalt sind mir die Winter, zu hoch die Berge und zu eng der visuelle Horizont – dies obwohl ich von dutzenden Einheimischen und Touristen immer wieder höre, wie schön das Engadin doch sei. Gewiss war längst nicht alles schlecht. Eigentlich war mein Leben noch nie so abwechslungsreich wie in den vergangenen sechs Monaten. An meinen ersten Arbeitstag erinnere ich mich noch genau. Ich begleitete den Chalandamarz in Bever. Es war kalt, neblig und den ganzen Tag hindurch fielen Schneeflöckchen vom Himmel. Dabei beglückwünschten mich viele Unterländer, weil ich ins Engadin zog: «Im Engadin scheint die Sonne immer!» Auch wenn sich dieses Klischee nicht vollkommen bewahrheitete, blicke ich auf eine tolle Zeit zurück. Ich besuchte Orte und begegnete Menschen, die ich nie kennengelernt hätte, wäre ich nicht ins Engadin gekommen, um ein Praktikum zu absolvieren. Nun will ich einen Gegensatz vom Engadin kennenlernen. Gefüllt mit einem Rucksack voller Erinnerungen reise ich ans andere Ende der Welt, nach Australien. Dort ist es wärmer, es gibt einen scheinbar endlosen Ozean, Sand unter den Füssen sowie hohe Wolkenkratzer. Bevor ich meine Koffer packe, sage ich «danke» all’ den Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben und auch all’ jenen, denen ich begegnen durfte. Auf Wiedersehen, denn man trifft sich im Leben ja immer zwei Mal!

Evelyn Priscilla Brunner

e.brunner@engadinerpost.ch