Bergdestinationen profitieren

Diese Meldung von Schweiz Tourismus (ST) überrascht nicht: Das erste Fazit des Sommers 2018 aus touristischer Sicht ist positiv. Was im Engadin festzustellen war – ohne bereits über gesichertes Zahlenmaterial zu verfügen – gilt offenbar auch für die anderen Bergregionen. Die vielen Hitzetage in den tiefer gelegenen Regionen Europas haben dem Bergtourismus geholfen. Wie ST in einer Medienmitteilung schreibt, haben vor allem die Zahlen der Schweizer Gäste zugenommen. Aber auch der Trend, dass die Europäer zurückkehren hat sich diesen Sommer bestätigt. Insbesondere die Deutschen haben die Schweiz wieder entdeckt.

Aber auch die asiatischen Gäste tragen weiterhin zu den erfreulichen Zahlen bei. «Vielerorts sieht die Branche eine Zunahme der Individualreisenden, die nun neben den Ikonen der Schweiz auch für sie noch unbekanntere Orte entdecken» heisst es in der Mitteilung. Ganz allgemein wird beobachtet, dass alle Aktivitäten rund ums Velo (Mountainbike, Rennfahrrad, Tourenvelo) boomen. Aber auch Wandern wird als Wachstums- und Trend-Aktivität beurteilt. Trotz den positiven Aussichten: Die Touristiker begeben zu bedenken, dass die Rückgänge der vergangenen Jahre, vor allem aus dem europäischen Raum, noch bei weitem nicht verkraftet sind.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch/Markus Greber