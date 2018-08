Berggemeinden in Kampfeslaune

Anlässlich ihrer letzten Delegiertenversammlung hatte die Interessengemeinschaft der Bündner Konzessionsgemeinden (IBK) im März dieses Jahres beschlossen, für ein allfälliges Referendum gegen eine Wasserzinssenkung einen Fonds zu bilden. Einstimmig wurden die Gemeinden aufgefordert, in ihren Budgets 2019 eineinhalb Promille ihrer Wasserzinsen dafür zurückzustellen. Der Vorstand der IBK wurde gleichzeitig beauftragt, Verbündete im Kampf gegen eine Wasserzinssenkung zu suchen.

Walliser Konzessionsgemeinden folgen dem Bündner Beispiel

Wie die IBK in einer Mitteilung schreibt, sei IBK-Präsident Not Carl schon beim bundesrätlichen Vorschlag einer Wasserzinssenkung im letzten Jahr ins Wallis gereist und hatte die Walliser Konzessionsgemeinden in einem Referat dazu aufgefordert, gegen die beabsichtigte Senkung Stellung zu beziehen und entsprechende Vernehmlassungen nach Bern zu senden. Das Resultat der Vernehmlassung war in der Folge dermassen negativ, dass Bundesrätin Doris Leuthard ihre Senkungsvorlage kurzerhand zurückzog und der Bundesrat anschliessend in seiner Botschaft auf einen Senkungsvorschlag verzichtete. Nun konnte Not Carl die Walliser Konzessionsgemeinden auch überzeugen, beim Bündner Modell eines Referendumsfonds mitzumachen. Einem entsprechenden Antrag des früheren Zermatter Gemeindepräsidenten Christoph Bürgin wurde grossmehrheitlich zugestimmt. Wie beim Bündner Modell wollen nun auch die Walliser Konzessionsgemeinden 1,5 Promille ihrer Wasserzinseinnahmen für ein allfälliges Referendum zurückstellen. Da die IBK auch mit Gemeinden anderer Kantone in Verbindung steht, rechnet Carl, dass bereits anfangs 2019 knapp 200'000 Franken für ein allfälliges Referendum bereit stehen werden.

Der Kampf ist noch nicht gewonnen, wir sind aber gewappnet und kampfbereit

Seit zwei Jahren haben sich die Strompreise am Grosshandel massiv erholt, ja mehr als verdoppelt und selbst die Grosskonzerne getrauen sich heute nicht mehr von «defizitärer Wasserkraft» zu reden. Trotzdem versuchten sie noch im März mit Verbündeten über eine sogenannte «Allianz Wasserzins» das Parlament zu einer Wasserzinssenkung zu beeinflussen. Damit wird offensichtlich, dass es den Stromkonzernen nur darum geht, Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, wie bei der Atomkraft oder bei ausländischen Fehlinvestitionen in klimaschädliche fossile Kraftwerke. Bei einem durchschnittlichen Schweizer Strompreis an der Steckdose von 20 Rappen pro kWh macht der Anteil der Wasserzinsen gerade einmal 1,5 Rappen aus. Der immer noch andauernde Lobbyismus der Stromkonzerne und ihrer Verbündeten gegen die Berggemeinden als schwächstes Glied in der Kette ist deshlb mehr als nur beschämend, so die IBK in ihrer Mitteilung. Die Berggemeinden seien jedoch gewappnet und für den Kampf bereit. Wegweisende Entscheide wird die UREK des Ständerates noch diese Woche fällen. Die Debatte im Ständerat findet voraussichtlich Ende September statt. (pd)