Bondo: Ein Jahr danach

In der Ausgabe vom 23. August kommen verschiedene Bondariner, Einheimische aus Bondo zu Wort. Wie hat die Naturkatastrophe das Leben in Bondo verändert, wie soll es weitergehen? Diesen und anderen Fragen ist die EP/PL nachgegangen. Und sie hat mit der Gemeindepräsidentin von Bregaglia, Anna Giacometti gesprochen. Von einem Tag auf den anderen geriet sie ins mediale Schweinwerferlicht. Wie ist sie damit umgegangen, wie hat der Bergsturz ihr Leben verändert – als Gemeindepräsidentin aber auch als Privatperson Anna Giacometti. Einen kleinen Auszug aus dem Gespräch gibt es nachfolgend, das ganze Interview in der Ausgabe vom 23. August.

Der Bergsturz, die Murgänge, die Opfer, die Schäden und der Ansturm der Medien; wie haben Sie in dieser Zeit als Gemeindepräsidentin funktioniert?

Man funktioniert. Und stellt erleichtert fest, dass wir hier in der Schweiz auf sehr professionelle Strukturen und eine riesengrosse Unterstützung zählen können. Gerade der Umgang mit den Medien war für mich ziemlich neu, ich habe das nur ansatzweise erlebt, als die Gemeinde Bregaglia 2015 den Wakkerpreis erhalten hat. Aber der Bergsturz und die darauffolgenden Murgänge waren eine ganz andere Dimension. Da war ich sehr froh, zuerst auf die Unterstützung des Mediensprechers der Kantonspolizei zählen zu dürfen und später auf einen privaten Kommunikationsverantwortlichen, welcher unsere Gemeinde in den ersten Monaten sehr intensiv und jetzt nach Bedarf begleitet. Das hat enorm geholfen. Gerade auch, weil wir hier italienisch sprechen, respektive unseren Bergeller Dialekt und da kann es bei der Kommunikation rasch zu Missverständnissen führen.

Und wie als Privatperson Anna Giacometti?

Ich habe an diesem Tag vor einem Jahr nach dem Bergsturz zu Hause angerufen und gesagt, ich würde nicht zum Essen kommen. In diesem Moment hätte ich nie gedacht, dass ich in den folgenden Tagen und Wochen nur noch sehr wenig zu Hause sein würde. Ich war anfangs unter Strom, kam kaum mehr zur Ruhe und konnte nur noch schlecht schlafen. Entsprechend habe ich mich gefühlt und habe ich ausgesehen (lacht). Wir haben uns dann nach dem ersten Schock aber in der Verwaltung so organisiert, dass immer jemand nach Hause gehen und sich ausruhen konnte.

Sie wurden später oft gelobt als Mensch mit einem offenen Ohr für alle, aber auch für die Bewältigung der Naturkatastrophe oder für die Kommunikation. Hilft das in einem solchen Moment?

Wer wird nicht gerne gelobt? Ja, diese Worte der Unterstützung, des Dankes und des Lobes haben mich gefreut. Weniger der Heldenstatus, der mir auch angehängt worden ist. Ich war keine Heldin, überhaupt nicht. Ich habe das gemacht, was es in einer solchen Situation zu machen gibt, das war alles. Und wenn das von aussen als gute Arbeit wahrgenommen wird, freut mich das.

Interview: Reto Stifel

Foto: Amt für Wald und Naturgefahren, Andrea Badrutt (Luftaufnahme Val Bondasca)

Restliche Fotos: Reto Stifel