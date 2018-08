Celerina: Schlattain hat Geschiebe mitgenommen

Aufgrund dieses Ereignisses wurde der Kanal, welcher am Dorf Celerina vorbeiführt, an einer Stelle unterspült. Dies führte dazu, dass die Stützmauer teilweise weggeschwemmt wurde, wie die Gemeinde mitteilte. Mit Hilfe der Feuerwehr St.Moritz – Celerina konnte die Schadensstelle über Nacht gesichert werden. Die Stützmauer wird nun provisorisch wieder errichtet. Die Massnahmen erfolgen in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt sowie dem Amt für Wald Graubünden. Die Situation wird dauernd überwacht, womit die Sicherheit für die angrenzenden Gebäude gewähr-leistet werden kann. In Zusammenarbeit mit den erwähnten kantonalen Stellen wird anschliessend ein Wasserbauprojekt für die Sanierung des Schlattain erarbeitet.