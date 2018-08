Am 23. September finden in St. Moritz Gemeindewahlen statt. Der amtierende Gemeindepräsident Sigi Asprion wird herausgefordert durch Christian Jott Jenny. Der 40jährige Sänger, Schauspieler und Intendant des Festival da Jazz gibt am Morgen des 8. August seine Kandidatur für das Exekutiv-Amt bekannt.