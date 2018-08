Das grosse Streitgespräch

Im gut einstündigen Gespräch wurden die verschiedensten Themen diskutiert. Für welche Werte stehen die beiden Parteilosen ein? Was befähigt sie für dieses Amt? Und wie wollen sie St. Moritz in die Zukunft führen? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt es in der EP/PL vom 25. August zu lesen. Einen kleinen Auszug aus dem Interview gibt es nachfolgend:

Engadiner Post: Klären wir eine zentrale Frage zu Beginn: Sigi Asprion, warum kandidieren Sie für eine dritte Amtsperiode?

Ich bin motiviert, mich mit den Geschäften, die mich die letzten acht Jahre beschäftigt haben, und mit neuen Projekten, auseinanderzusetzen, diese voranzutreiben und möglichst abzuschliessen. Das ist die eine Seite. Die andere ist die, dass mir der Job als Gemeindepräsident nach wie vor sehr viel Freude macht. Weil er spannend und herausfordernd ist. Ich möchte diese Verantwortung noch einmal für vier Jahre übernehmen.

Christian Jenny, warum wollen Sie Gemeindepräsident von St. Moritz werden?

Ich habe das Oberengadin in den letzten 15 Jahren als Dauergast kennen gelernt und fühle mich hier sehr heimisch. Gleichzeitig spüre ich eine gewisse Lethargie. Speziell in St. Moritz und speziell bei den Jungen. Ich habe das Gefühl, neue Impulse und neue Dynamik könnten dem ganzen Ort gut tun. Darum bewerbe ich mich.

Das Warum ist geklärt. Aber was befähigt Sie Herr Jenny dieses Amt zu übernehmen?

Wie Sigi Asprion vor acht Jahren bin auch ich ein politisches Greenhorn ohne Erfahrung in einem politischen Amt. Mich befähigt die Liebe zum Ort, meine unternehmerische Tätigkeit und die Gabe, Projekte stemmen und umsetzen zu können. Ich bin sehr hartnäckig von der Idee bis zur Umsetzung. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen für ein solches Amt.

Wo sehen Sie Ihre Stärken Herr Asprion?

Ich habe ein sehr gutes Netzwerk, bringe viel berufliche Erfahrung mit, sei das in der Hotellerie oder als CEO des Spitals Oberengadin. Zudem war ich bei Grossanlässen, konkret den beiden Ski-Weltmeisterschaften, in führender Funktion tätig und habe in den letzten acht Jahren als Gemeindepräsident viel politische Erfahrung sammeln können.

Autor: Reto Stifel

Fotos: Jon Duschletta