Das neue Geld

Jetzt ist sie also da, die neue Schweizer Banknote, die ich ab nächsten Mittwoch in der Wechselstube gegen 200 Ein-Franken-Stücke tauschen kann. Und genau das werde ich mit der ersten, die mir in die Hände kommt tun. Meine Begeisterung für diese Note hält sich nämlich in Grenzen. Das hat damit zu tun, dass ich kaum welche besitze. Denn hätte ich ein Palett davon im Keller stehen, ich würde sie wohl lieben, die gute 200er-Note. Aber so, nein danke. Ich erinnere mich, als ich im Frühling in Winterthur Geld aus dem Bankomaten zog und dieser mir eine solche ausgespuckte und ich danach grösste Mühe hatte, im Rummel des Afro-Pfingst-Festivals diese irgendwo einzulösen.

Auch wenn ich nichts gegen Wissenschaft und die wissenschaftliche Symbolik der neuen 200er-Note habe, so halte ich mich doch lieber an Eichenlaub, rostblättrige Alpenrose und die stehende Helvetia auf dem Einfränkler. Nur eineinhalb dieser praktischen Dinger hätten mir kürzlich in Samedan eine peinliche Situation erspart: Ich wollte an der Parkhauskasse mein Ticket einlösen, hatte aber eben mein letztes Münz an der Theater-Bar ausgegeben. Dann, als der Automat eine neue Zehnernote wiederholt ausspuckte, bemerkte ich über dem Notenschlitz erst das Foto alter Banknoten. Hä? Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, weil hinter mir schon andere Nachtschwärmer standen. Blieb also nur der Griff zur Plastikkarte: «Karte ungültig» zeigte das Display an. Bevor ich die zweite Karte zücken konnte, reichte mir ein Mann von hinten einen Zweifränkler. An dieser Stelle vielen Dank dem unbekannten Retter in der finanziellen Not!

Autor und Foto: Jon Duschletta