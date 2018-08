Die Kandidaten stehen nicht Schlange

Euphorie tönt anders: Dass das Engadin sich um die Freestyle-WM 2025 bewerben will, freut Gian Franco Kasper als FIS-Präsidenten und als St. Moritzer. Wie Kasper im Gespräch mit der EP/PL aber auch unumwunden zugibt, ist der Verband froh, wenn er überhaupt Austragungsorte findet, die bereit sind, die Weltmeisterschaften der Freeskier und Snowboarder zu organisieren. Zum einen ist gemäss Kasper der organisatorische Aufwand aufgrund der vielen Disziplinen hoch, was es nicht jedem Ort ermögliche, ein solches Event zu organisieren. Zum anderen würden dem Verband die Sponsoren fehlen.

Stagnierender Markt

Kasper zufolge hängt dies damit zusammen, dass Snowboarden als Modesport sehr rasch Fuss gefasst, seinen Zenit aber schon länger überschritten habe. Das zeigten auch die rückläufigen Verkaufszahlen von Snowboards. Free‧ski habe zwar durch neue Diszi‧plinen an Attraktivität gewonnen, stagniere aber im Grossen und Ganzen ebenfalls. Das Zusammenlegen der Weltmeister‧schaften der Freeskier und der Snowboarder 2015 hat sich gemäss Kasper grundsätzlich bewährt. Auch wenn es Stimmen gebe, die den Anlass als zu gross einstufen. In der Tat sind in 13 Disziplinen von Slopestyle über die Buckelpiste bis zu den Aerials nicht weniger als 26 Medaillensätze zu vergeben.

Trotz einer gewissen Zurückhaltung: Kasper sieht durchaus auch Chancen für Organisatoren, die dieses Kundensegment und die entsprechenden Märkte im Visier haben. Gerade in China sei Freestyle sehr populär und werde stark beachtet, sagt der FIS-Präsident.

Unterschied bei der Vermarktung

Dass die Finanzierung eines solchen Grossanlasses kein Selbstläufer ist, weiss auch Daniel Schaltegger vom Kandidatur-OK FIS Freestyle-Weltmeisterschaften Engadin 2025. Das gelte aber ganz allgemein für Grossanlässe. Freestyle sei als Ganzes attraktiv, werde wahrgenommen, und es gelinge immer noch, ein junges Publikum anzusprechen, ist Schaltegger, der auch OK-Präsident der Freestyle-Weltcupanlässe am Corvatsch ist, überzeugt. Klar gelte es auch da zu differenzieren: «Boardercross ist sicher interessanter als zum Beispiel das Fahren auf der Buckelpiste.»

Einen grossen Unterschied gibt es bei der Vermarktung. Während bei den Alpinen die Vermarktungsrechte beim internationalen Skiverband liegen, befinden sich diese im Freestyle bei den Veranstaltern. «Da sehen wir eine grosse Chance, wenn wir als Veranstalter direkt mit Partnern und Sponsoren verhandeln können», sagt Schaltegger. Wichtig für ihn ist, dass Swiss-Ski als nationaler Dachverband die Kandidatur vorbehaltlos unterstützt. Erste Reaktionen aus der Region zur Kandidatur und mehr Details zu diesem Grossanlass gibt es in der EP/PL vom 16. August.

Autor: Reto Stifel

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo