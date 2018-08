Die OL-Elite im Unterengadin

Das OL-Wochenende im Unterengadin startete am Samstag mit einem nationalen Rennen über die Mitteldistanz. Dieses Rennen wurde von Matthias Kyburz und der mehrfachen Weltmeisterin Simone Niggli gewonnen. Auch zahlreiche Engadiner waren am Start. Besonders erwähnenswert der Sieg von Jan Kamm aus Madulain in der Kategorie H40.

Weitere Informationen auf der Homepage www.swiss-orienteering.ch.