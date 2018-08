In regelmässigen Abständen organisiert die «Engadiner Post/Posta Ladina» ein Treffen mit den Leserinnen und Lesern. Das nächste «Inscunter» findet am Dienstag, 21. August, von 17.00 bis 20.00 Uhr, auf dem Dorplatz in Samedan statt. Kommen Sie vorbei!