Die Ungewissheit dauert an

Am 15. August 1549 wurde in Bondo die Reformation eingeführt. Ein Datum, das in sämtlichen Geschichtsbüchern Erwähnung findet. Auch der 23. August 2017 wird künftig in der Geschichtsschreibung des Dorfes ein wichtiges und trauriges Datum sein. Vor knapp einem Jahr ereignete sich am Piz Cengalo in der Val Bondasca ein riesiger, folgenschwerer Bergsturz. Acht Menschen, die zu diesem Zeitpunkt im Tal unterwegs waren, wurden mit höchster Wahrscheinlichkeit verschüttet. Auch eine Nachsuche vor wenigen Wochen blieb erfolglos. «Der 23. August wird fortan der Tag sein, an dem wir an die acht Opfer in der Val Bondaca und deren Hinterbliebene sowie an die vielen Betroffenen der Naturkatastrophe in unserer Gemeinde denken», sagte Gemeindepräsidentin Anna Giacometti am Montag Nachmittag vor den Medien.

Gut eine Woche vor dem Jahrestag des grössten Bergsturzes in Graubünden reisten auch der Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Bundesrat Guy Parmelin, und der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb nach Bondo. Sie konnten sich ein Bild davon machen, was seit dem letzten Jahr alles geschehen ist. Insbesondere wurde das bestehende Alarmsystem für Murgänge in der Val Bondasca weiter ausgebaut und im Frühling dieses Jahres abgeschlossen. Nicht ohne Grund: Die Gefahr eines weiteren grossen Bergsturzes mit bis zu einer Million Kubikmeter ist latent vorhanden. Darum bleibt die Val Bondasca vorderhand gesperrt.

Autor und Fotos: Reto Stifel