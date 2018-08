Engadin Skimarathon mit neuem Auftritt

«Das Jubiläumsjahr war ein grosser Erfolg». So fasste Urs Pfister, Präsident des Engadin Skimarathons das Geschäftsjahr 2017/18 anlässlich der Vereinsversammlung vom vergangenen Dienstag in Pontresina kurz zusammen. In der Rechnung hat sich die Rekordteilnehmerzahl in der Form von Mehreinnahmen bei den Startgeldern bemerkbar gemacht. Im Vergleich zum Abschluss 2014/15 konnten Mehrerträge von 212 000 Franken generiert werden. Im gleichen Zeitraum sind allerdings auch die Einnahmen der Sponsoren um knapp 200 000 Franken zurückgegangen. Der Vertrag mit dem Presenting Sponsor konnte zwar bis 2021 verlängert werden, zu deutlich schlechteren Konditionen allerdings für den Engadin Skimarathon. Zudem fehlt ein Hauptsponsor. Trotzdem bezeichnete der Finanzchef die finanzielle Situation des Vereins als gesund. Das Rechnungsjahr 2017/18 hat mit über 60 000 Franken besser als budgetiert und mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen.

Mit dem Schweizer Fernsehen konnte eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden. Auf www.srf.ch wird das Rennen live übertragen, zudem gibt es eine längere Zusammenfassung von 60 bis 75 Minuten auf SRF 2. Neu ist auch der visuelle Auftritt des Engadin Skimarathons. Dieser zeigt ein Porträt einer Sportlerin und eine Läuferin in Aktion. «Vom ESM träumen, sich freuen, fokussiert sein, das soll das neue Key Visual vermitteln», so Kasper. Der Vorstand mit Urs Pfister an der Spitze wurde mit Applaus für zwei Jahre wiedergewählt, sämtliche traktandierten Geschäfte ohne Gegenstimmen verabschiedet. Die ganze Geschichte gibt es in der gedruckten EP/PL vom 25. August.

Autor: Reto Stifel

Visualisierung: Engadin Skimarathon