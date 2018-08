Festnahmen nach Einbruch in Bijouterie

Die Meldung der Kantonspolizei:

Die Polizia di Stato hielt das Fluchtfahrzeug, einen grauen Mercedes-Benz, auf einer Autobahn bei Verona an. Die drei Insassen, französische Staatsangehörige im Alter von 18, 22 und 24 Jahren, werden verdächtigt, in der Nacht auf Donnerstag den Einbruchdiebstahl in eine Bijouterie in Samnaun verübt zu haben. Die Männer hatten Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken erbeutet. Vom Deliktsgut fehlt bis jetzt jede Spur. Die Bündner Strafverfolgungsbehörden haben für die drei Tatverdächtigen in Italien einen Haftantrag gestellt.