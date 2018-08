Die «Spitze» der Skischule St. Moritz wird jünger. Der neue Präsident des Verwaltungsrates ist der 30-jährige Beno Suter. Er ist sich den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, bewusst. Roberto Trivella hatte dieses Amt in den letzten 30 Jahren inne. Mehr darüber in der EP vom 21. August